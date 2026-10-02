Megindult az őszi ingatlanpiac: szeptemberben 16 százalékkal több lakás cserélt gazdát
Érezhetően felpörgött a lakáspiac szeptemberben: a Duna House becslése szerint 9 385 lakóingatlan cserélt gazdát, ami 16,2 százalékos növekedés augusztushoz képest. Az éves összevetés ugyanakkor még mindig gyenge képet mutat, hiszen a forgalom 30,1 százalékkal maradt el a tavaly szeptemberi szinttől. Közben a lakáshitelezés továbbra is rendkívül erős: a szeptemberi jelzáloghitel-szerződések becsült összege elérte a 239 milliárd forintot.
A nyári hónapok után szeptemberben újra több vevő jelent meg a hazai ingatlanpiacon. A Duna House havi becslése alapján 9 385 lakóingatlan-adásvétel…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.