Megindult az őszi ingatlanpiac: szeptemberben 16 százalékkal több lakás cserélt gazdát

Érezhetően felpörgött a lakáspiac szeptemberben: a Duna House becslése szerint 9 385 lakóingatlan cserélt gazdát, ami 16,2 százalékos növekedés augusztushoz képest. Az éves összevetés ugyanakkor még mindig gyenge képet mutat, hiszen a forgalom 30,1 százalékkal maradt el a tavaly szeptemberi szinttől. Közben a lakáshitelezés továbbra is rendkívül erős: a szeptemberi jelzáloghitel-szerződések becsült összege elérte a 239 milliárd forintot.

A nyári hónapok után szeptemberben újra több vevő jelent meg a hazai ingatlanpiacon. A Duna House havi becslése alapján 9 385 lakóingatlan-adásvétel…