Felújított lakások, új építésű otthonok: ezek az ingatlanok Otthon Starttal is megvásárolhatók

Jó állapotú, felújított és új építésű lakások között is válogathatnak azok, akik az Otthon Start program segítségével vásárolnának ingatlant. A kínálatban budapesti és győri otthonok egyaránt szerepelnek, így a különböző igényekhez és élethelyzetekhez is találhatók megfelelő lehetőségek. Mutatunk néhány lakást, amelyek megvásárlásához a kedvezményes, fix 3 százalékos hitel is igénybe vehető.

Kényelmes, felújított panellakás Óbudán, zöldövezeti környezetben

Budapest III. kerületében, az Óbudai kísérleti lakótelepen kínálnak eladásra egy 50 négyzetméteres, kétszobás panellakást. Az ingatlan jó állapotú, a panelprogramnak köszönhetően szigetelt, emellett…