Felújított lakások, új építésű otthonok: ezek az ingatlanok Otthon Starttal is megvásárolhatók
Jó állapotú, felújított és új építésű lakások között is válogathatnak azok, akik az Otthon Start program segítségével vásárolnának ingatlant. A kínálatban budapesti és győri otthonok egyaránt szerepelnek, így a különböző igényekhez és élethelyzetekhez is találhatók megfelelő lehetőségek. Mutatunk néhány lakást, amelyek megvásárlásához a kedvezményes, fix 3 százalékos hitel is igénybe vehető.
Kényelmes, felújított panellakás Óbudán, zöldövezeti környezetben
Budapest III. kerületében, az Óbudai kísérleti lakótelepen kínálnak eladásra egy 50 négyzetméteres, kétszobás panellakást. Az ingatlan jó állapotú, a panelprogramnak köszönhetően szigetelt, emellett…
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.