Fordulat a magyar építőiparban: évek óta nem látott mélypontra zuhantak az új beruházások
Az év eleji lendület után látványosan lefékezett a magyar építőipar: 2026 második negyedévében alig 470 milliárd forint értékben indultak új kivitelezések, ami 2021 óta a harmadik leggyengébb negyedéves eredmény. A társasházépítések, a magas- és mélyépítések egyaránt megtorpantak, miközben a beruházások súlypontja Budapest helyett a Közép-Dunántúlra került. Az EBI Építésaktivitási Jelentés szerint az első negyedév nagyberuházásai még megmentették a féléves adatokat, a tavaszi hónapok azonban már komoly lassulást mutatnak – tájékoztatott a Portfolio.
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