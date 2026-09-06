Fordulat a magyar építőiparban: évek óta nem látott mélypontra zuhantak az új beruházások

Az év eleji lendület után látványosan lefékezett a magyar építőipar: 2026 második negyedévében alig 470 milliárd forint értékben indultak új kivitelezések, ami 2021 óta a harmadik leggyengébb negyedéves eredmény. A társasházépítések, a magas- és mélyépítések egyaránt megtorpantak, miközben a beruházások súlypontja Budapest helyett a Közép-Dunántúlra került. Az EBI Építésaktivitási Jelentés szerint az első negyedév nagyberuházásai még megmentették a féléves adatokat, a tavaszi hónapok azonban már komoly lassulást mutatnak – tájékoztatott a Portfolio.

Alig indultak új építkezések tavasszal

A 2026-os év…