8 millióval leszel gazdagabb az állami megtakarítási támogatással
A 20%-os adójóváírás első ránézésre faék egyszerű: minden befizetett 1000 forint után 200 forintot ad vissza az állam. Ha nem fizetsz be többet, mint amennyi után még jár a jóváírás, a nyugdíj-megtakarításod 20%-kal lesz nagyobb, mint jóváírás nélkül. A számításokban havi 50 ezer forintos befizetéssel és évi 5%-os, a költségek levonása utáni nominális hozammal kalkuláltunk, […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.