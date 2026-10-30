8 millióval leszel gazdagabb az állami megtakarítási támogatással

A 20%-os adójóváírás első ránézésre faék egyszerű: minden befizetett 1000 forint után 200 forintot ad vissza az állam. Ha nem fizetsz be többet, mint amennyi után még jár a jóváírás, a nyugdíj-megtakarításod 20%-kal lesz nagyobb, mint jóváírás nélkül. A számításokban havi 50 ezer forintos befizetéssel és évi 5%-os, a költségek levonása utáni nominális hozammal kalkuláltunk, […]