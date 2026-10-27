Mától megszűnik az Otthon Start – kik igényelhetik még a hitelt?
Mától, 2026. október 27-től új igénylőként már nem lehet belevágni az Otthon Start hitelbe. A fix 3%-os kamatozású lakáshitelre csak az nyújthatja be még a kérelmét, aki legkésőbb 2026. október 27-ig aláírta az ingatlan adásvételi szerződését. Mindenki más számára a Wekerle Program hitele marad, amely már szigorúbb feltételekkel érhető el Mi változott? Az Otthon Start […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.