Mától megszűnik az Otthon Start – kik igényelhetik még a hitelt?

Mától, 2026. október 27-től új igénylőként már nem lehet belevágni az Otthon Start hitelbe. A fix 3%-os kamatozású lakáshitelre csak az nyújthatja be még a kérelmét, aki legkésőbb 2026. október 27-ig aláírta az ingatlan adásvételi szerződését. Mindenki más számára a Wekerle Program hitele marad, amely már szigorúbb feltételekkel érhető el Mi változott? Az Otthon Start […]