2027 január 1-jétől újra állami támogatással lehet lakáscélra takarékoskodni. Az Országgyűlés elé november 18-án benyújtott törvényjavaslat szerint a Wekerle Plusz Lakástakarék az első öt évben a befizetések 10, a hatodik évtől 20 százalékát adja hozzá a megtakarításhoz, a lakástakarékpénztáraknak pedig legalább évi 3 százalékos kamatot kell fizetniük. Összeszedtük a törvényjavaslat összes fontos elemét. A Wekerle […]