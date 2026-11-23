Wekerle lakástakarék – minden fontos információ egy helyen
2027 január 1-jétől újra állami támogatással lehet lakáscélra takarékoskodni. Az Országgyűlés elé november 18-án benyújtott törvényjavaslat szerint a Wekerle Plusz Lakástakarék az első öt évben a befizetések 10, a hatodik évtől 20 százalékát adja hozzá a megtakarításhoz, a lakástakarékpénztáraknak pedig legalább évi 3 százalékos kamatot kell fizetniük. Összeszedtük a törvényjavaslat összes fontos elemét. A Wekerle […]Tovább a teljes cikkre
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