Kedvezőbbé váltak a Babaváró hitel szabályai: a kormány több ponton is enyhített azokon a feltételeken, amelyek korábban súlyos pénzügyi terhet róhattak a gyermekvállalási feltételeket nem teljesítő házaspárokra. Az új előírások nemcsak a jövőbeni igénylőket, hanem a már korábban szerződött adósok egy részét is érintik. Mutatjuk, hogyan változik a visszafizetendő támogatás, milyen részletfizetési lehetőségek nyílnak meg, és kik kaphatnak plusz egy évet a gyermekvállalásra – adta hírül a Portfolio.

Egyre kevesebb házaspár igényli a Babavárót

A Babaváró hitel népszerűsége az elmúlt…