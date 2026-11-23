Jelentősen átalakult a Babaváró hitel: milliókat spórolhatnak az érintettek, de van egy fontos feltétel
Kedvezőbbé váltak a Babaváró hitel szabályai: a kormány több ponton is enyhített azokon a feltételeken, amelyek korábban súlyos pénzügyi terhet róhattak a gyermekvállalási feltételeket nem teljesítő házaspárokra. Az új előírások nemcsak a jövőbeni igénylőket, hanem a már korábban szerződött adósok egy részét is érintik. Mutatjuk, hogyan változik a visszafizetendő támogatás, milyen részletfizetési lehetőségek nyílnak meg, és kik kaphatnak plusz egy évet a gyermekvállalásra – adta hírül a Portfolio.
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