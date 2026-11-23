Íme az Otthon Start hatása: 10,5 százalékkal drágább négyzetméter, 3,9 négyzetméterrel kisebb lakás
Egy évvel az Otthon Start indulása után a lakásvásárlók kétszeresen fizetnek rá: a használt lakások négyzetmétere 10,5 százalékkal drágult, közben az eladott lakások átlagosan 3,9 négyzetméterrel lettek kisebbek. A KSH 2026 II. negyedéves adatai szerint egy átlagos eladott használt lakás 64,9 négyzetméteres, 4,6 négyzetméterrel kisebb, mint öt éve. A zsugorodás java az elmúlt egy évben […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.