Egy évvel az Otthon Start indulása után a lakásvásárlók kétszeresen fizetnek rá: a használt lakások négyzetmétere 10,5 százalékkal drágult, közben az eladott lakások átlagosan 3,9 négyzetméterrel lettek kisebbek. A KSH 2026 II. negyedéves adatai szerint egy átlagos eladott használt lakás 64,9 négyzetméteres, 4,6 négyzetméterrel kisebb, mint öt éve. A zsugorodás java az elmúlt egy évben […]