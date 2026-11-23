Egy 100 milliós életbiztosítás elsőre soknak tűnik. Ha viszont a család megélhetése egyetlen jövedelemtől függ, és közben hitel is terheli a családot, az összeg egyszerű számolással is kijön. András példáján keresztül megmutatjuk, mikor indokolt ekkora fedezet, hogyan lehet megkötni, és hogyan spórolhat meg több millió forintot, aki végig gondolja a különböző lehetőségeket. András kiszámolta, mennyit […]