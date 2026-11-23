Százmillió forintos életbiztosítás: mikor indokolt, és hogyan érdemes megkötni?
Egy 100 milliós életbiztosítás elsőre soknak tűnik. Ha viszont a család megélhetése egyetlen jövedelemtől függ, és közben hitel is terheli a családot, az összeg egyszerű számolással is kijön. András példáján keresztül megmutatjuk, mikor indokolt ekkora fedezet, hogyan lehet megkötni, és hogyan spórolhat meg több millió forintot, aki végig gondolja a különböző lehetőségeket. András kiszámolta, mennyit […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.