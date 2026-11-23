Már csak egy hétig lehet jelentkezni az Otthontérkép Csoport nyereményjátékára, amelynek fődíja egy vadonatúj, 256 GB-os iPhone 17. A részvételhez egy aktív ingatlanhirdetésre és fizetős kiemelési csomagra van szükség, de jó hír, hogy nem feltétlenül kell új hirdetést feladnod: a már meglévő kiemelés megújításával is esélyt szerezhetsz a nyereményre. A határidő november 30., így érdemes mielőbb ellenőrizni a feltételeket és leadni a jelentkezést!

Már csak egy hétig tart a nyereményjáték az iPhone 17-ért

Ha eladó vagy kiadó ingatlanod van, most…