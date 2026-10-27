Wekerle+ Lakástakarék: 1,8 millió forintot ad az állam 10 év alatt

Nyolc év szünet után 2027 januárjától újra állami támogatás jár a lakástakarékra. A Wekerle Program tájékoztató oldalán most a felső határok is megjelentek: az első öt évben a befizetések 10%-a, legfeljebb évi 120 000 forint, a hatodik évtől 20%, legfeljebb évi 240 000 forint jár. A tíz év alatt elérhető 1,8 millió forinthoz havi 100 000 forintot kell […]