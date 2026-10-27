Tisztázódtak a Wekerle Plusz hitel feltételei – itt van minden, amit eddig tudni lehet

Holnap, 2026. október 28-án elindul a Wekerle Plusz vásárlási és építési hitel. A Wekerle Program hivatalos oldalán már a részletes feltételek is olvashatók, így több korábban nyitott kérdésre kiderült a válasz. A hitelt a 18 és 45 év közöttiek igényelhetik, a házasság és a gyermekvállalás pedig továbbra sem feltétel. Korábbi cikkünkben még a bejelentés után […]