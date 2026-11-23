A digitális bankolás korában is számíthat tanácsainkra – Országos lefedettségű kisvállalati hálózat a CIB Banknál
Miközben a banki szolgáltatások egyre nagyobb része költözik az online térbe, a CIB Bank erősíti személyes ügyfélkapcsolatait is. Az országos lefedettségű fiókhálózattal rendelkező pénzintézetnél vállalati tanácsadók és dedikált akvizitőrök segítik a gazdasági társaságokat. A cél, hogy mindenki a lakóhelyéhez vagy a telephelyéhez közel, felkészült szakemberektől kaphasson személyre szabott pénzügyi tanácsokat. Egy kisvállalkozás életében a megfelelő […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.