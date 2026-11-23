Miközben a banki szolgáltatások egyre nagyobb része költözik az online térbe, a CIB Bank erősíti személyes ügyfélkapcsolatait is. Az országos lefedettségű fiókhálózattal rendelkező pénzintézetnél vállalati tanácsadók és dedikált akvizitőrök segítik a gazdasági társaságokat. A cél, hogy mindenki a lakóhelyéhez vagy a telephelyéhez közel, felkészült szakemberektől kaphasson személyre szabott pénzügyi tanácsokat. Egy kisvállalkozás életében a megfelelő […]