Ötből négy nyugdíj-megtakarító pénzt hagy az asztalon – te is közöttük vagy?
A Bankmonitoron keresztül idén kötött nyugdíjbiztosítások közül csak minden ötödiknél akkora a havi megtakarítási összeg, hogy kijöjjön belőle a maximális, 130 ezer forintos adójóváírás. A számításban a Bankmonitor szakértői azokat a nyugdíjbiztosításokat vizsgálták, amelyek a 2026. január 1. és október 25. között beérkezett igénylésekből jött létre. Ezt vetítették éves szintre: azt nézték, hogy egy teljes […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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