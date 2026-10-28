Ötből négy nyugdíj-megtakarító pénzt hagy az asztalon – te is közöttük vagy?

A Bankmonitoron keresztül idén kötött nyugdíjbiztosítások közül csak minden ötödiknél akkora a havi megtakarítási összeg, hogy kijöjjön belőle a maximális, 130 ezer forintos adójóváírás. A számításban a Bankmonitor szakértői azokat a nyugdíjbiztosításokat vizsgálták, amelyek a 2026. január 1. és október 25. között beérkezett igénylésekből jött létre. Ezt vetítették éves szintre: azt nézték, hogy egy teljes […]