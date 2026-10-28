Ennyivel kevesebb SZJA-t kell fizetni jövőre

2027-től csökken a személyi jövedelemadó, nagyjából a mediánbérig. A minimálbérnél az effektív adókulcs 9 százalék lesz, a minimálbér kétszereséig pedig fokozatosan emelkedik vissza 15 százalékra. Megnéztük, ez hány forintos megtakarítást és milyen effektív adókulcsot jelent az egyes kereseti szinteknél. Korábban bizonytalan volt, hogy pontosan kikre és hogyan lesz hatással az SZJA-csökkentés a minimálbér felett. Október […]