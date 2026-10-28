Ennyivel kevesebb SZJA-t kell fizetni jövőre
2027-től csökken a személyi jövedelemadó, nagyjából a mediánbérig. A minimálbérnél az effektív adókulcs 9 százalék lesz, a minimálbér kétszereséig pedig fokozatosan emelkedik vissza 15 százalékra. Megnéztük, ez hány forintos megtakarítást és milyen effektív adókulcsot jelent az egyes kereseti szinteknél. Korábban bizonytalan volt, hogy pontosan kikre és hogyan lesz hatással az SZJA-csökkentés a minimálbér felett. Október […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.