Miért kötelező beszélni a hitelfedezeti biztosításról Otthon Startnál?
Az Otthon Start FIX 3%-os lakáshitel egyik különleges szabálya, hogy a banknak részletesen tájékoztatnia kell az igénylőt a hitelfedezeti biztosítás előnyeiről. Maga a biztosítás ugyanakkor nem kötelező. Miért tartotta ezt fontosnak a jogalkotó, és mire érdemes figyelnie annak, aki ilyen hitelt vesz fel? Az Otthon Start program keretében akár 50 millió forintos, legfeljebb 25 éves […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.