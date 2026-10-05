Miért kötelező beszélni a hitelfedezeti biztosításról Otthon Startnál?

Az Otthon Start FIX 3%-os lakáshitel egyik különleges szabálya, hogy a banknak részletesen tájékoztatnia kell az igénylőt a hitelfedezeti biztosítás előnyeiről. Maga a biztosítás ugyanakkor nem kötelező. Miért tartotta ezt fontosnak a jogalkotó, és mire érdemes figyelnie annak, aki ilyen hitelt vesz fel? Az Otthon Start program keretében akár 50 millió forintos, legfeljebb 25 éves […]