Veszélyben az állampapírok adómentessége – ennyit buknál, ha jönne a kamatadó

Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen, mert a hazai lakossági állampapírok kamata adómentes, más uniós ország állampapírjának kamatára viszont a teljes kamatadó vonatkozik. Kiszámoltuk, hogy mennyit bukhatnál a kamatmentesség eltörlésével és megnéztük mit léphet az állam. Mit kifogásol Brüsszel? Az Európai Bizottság október 1-jén felszólító levelet küldött Magyarországnak a lakossági állampapírok adózása miatt. […]