Veszélyben az állampapírok adómentessége – ennyit buknál, ha jönne a kamatadó
Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen, mert a hazai lakossági állampapírok kamata adómentes, más uniós ország állampapírjának kamatára viszont a teljes kamatadó vonatkozik. Kiszámoltuk, hogy mennyit bukhatnál a kamatmentesség eltörlésével és megnéztük mit léphet az állam. Mit kifogásol Brüsszel? Az Európai Bizottság október 1-jén felszólító levelet küldött Magyarországnak a lakossági állampapírok adózása miatt. […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.