Megjelent a rendelet a Wekerle Pluszról- az utolsó nyitott kérdésekre is megvan a válasz

Este megjelent a rendelet a Wekerle Pluszról. Már minden feltétel előírás, ismert. A még nyitott kérdésekre is megérkezett a válasz. Kiderült hogyan kombinálható a Wekerle+ a többi támogatással. Megtudtuk, hogy milyen lakástulajdont fognak ellenőrizni a hitelbírálat során. A Bankmonitor szakértői összeszedték az összes lényeges pontot. A Magyar Közlönyben megjelent 2026.10.27-én este a 298/2026. (X. 27.) […]