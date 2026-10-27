Kik járnak jól a Wekerle Plusz hitellel az Otthon Starthoz képest?

A Wekerle Plusz hitel több ponton szigorúbb az Otthon Startnál, de néhány helyen könnyebb is. Megnéztük mik ezek és kik járhatnak jobban a Wekerle Plusz hitellel az Otthon Starthoz képest. Összevetettük a Wekerle Plusszal kapcsolatban eddig megjelent információkat az Otthon Start szabályaival. Alapvetően szigorúbbak a feltételek, de a tb-jogviszony, az értékhatárok és az élettársi hitelfelvétel […]