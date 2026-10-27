Kik járnak jól a Wekerle Plusz hitellel az Otthon Starthoz képest?
A Wekerle Plusz hitel több ponton szigorúbb az Otthon Startnál, de néhány helyen könnyebb is. Megnéztük mik ezek és kik járhatnak jobban a Wekerle Plusz hitellel az Otthon Starthoz képest. Összevetettük a Wekerle Plusszal kapcsolatban eddig megjelent információkat az Otthon Start szabályaival. Alapvetően szigorúbbak a feltételek, de a tb-jogviszony, az értékhatárok és az élettársi hitelfelvétel […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.