Lakáshitelt vennél fel? Mutatjuk, mennyi idő alatt juthatsz el az igényléstől a folyósításig
Lakásvásárlásnál nemcsak az számít, hogy melyik bank adja a legolcsóbb hitelt, hanem az is, hogy mennyi idő alatt jut el a kérelem a jóváhagyásig, majd a folyósításig. A Bankmonitor adatai alapján ezen a téren komoly gyorsulás történt: tavaly egy piaci lakáshitelnél a befogadástól a folyósításig 5-6 hét telt el, jelenleg pedig már 3-4 hét is […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.