Lakáshitelt vennél fel? Mutatjuk, mennyi idő alatt juthatsz el az igényléstől a folyósításig

Lakásvásárlásnál nemcsak az számít, hogy melyik bank adja a legolcsóbb hitelt, hanem az is, hogy mennyi idő alatt jut el a kérelem a jóváhagyásig, majd a folyósításig. A Bankmonitor adatai alapján ezen a téren komoly gyorsulás történt: tavaly egy piaci lakáshitelnél a befogadástól a folyósításig 5-6 hét telt el, jelenleg pedig már 3-4 hét is […]