Mit tegyél, hogy megkapd az Otthon Startot, ha van október 31-ig megkötött adásvételi szerződésed?
Ha 2026. október 31-ig aláírt adásvételi szerződésed van, akkor 2026. november 15-ig van még lehetőséged benyújtani az Otthon Start hitelkérelmed. Összegyűjtöttük, mit érdemes először elintézned, melyik iratot honnan szerezheted be, és hogyan spórolhatsz időt az ügyintézésen. 1. Válassz bankot és kérj időpontot Elsőként derítsd ki, melyik banknál kaphatod meg a vásárláshoz szükséges hitelösszeget, és mikor […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.