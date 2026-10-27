Mit tegyél, hogy megkapd az Otthon Startot, ha van október 31-ig megkötött adásvételi szerződésed?

Ha 2026. október 31-ig aláírt adásvételi szerződésed van, akkor 2026. november 15-ig van még lehetőséged benyújtani az Otthon Start hitelkérelmed. Összegyűjtöttük, mit érdemes először elintézned, melyik iratot honnan szerezheted be, és hogyan spórolhatsz időt az ügyintézésen. 1. Válassz bankot és kérj időpontot Elsőként derítsd ki, melyik banknál kaphatod meg a vásárláshoz szükséges hitelösszeget, és mikor […]