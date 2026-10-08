Így érinti a pénzügyeidet az új 2,5 százalékos inflációs cél
Húsz év után először nyúlt az inflációs célhoz a Magyar Nemzeti Bank, így 2028-tól a korábbi 3 százalék helyett 2,5 százalékos áremelkedést tekint ideálisnak. A pénztárcánk szempontjából azonban nem maga a fél százalékpontos csökkenés a legfontosabb kérdés, hanem ami ezzel jár. Elemzésünkből kiderül, hogyan hat a döntés az állampapírokra, a devizás megtakarításokra és a lakáshitelekre. […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.