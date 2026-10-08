Így érinti a pénzügyeidet az új 2,5 százalékos inflációs cél

Húsz év után először nyúlt az inflációs célhoz a Magyar Nemzeti Bank, így 2028-tól a korábbi 3 százalék helyett 2,5 százalékos áremelkedést tekint ideálisnak. A pénztárcánk szempontjából azonban nem maga a fél százalékpontos csökkenés a legfontosabb kérdés, hanem ami ezzel jár. Elemzésünkből kiderül, hogyan hat a döntés az állampapírokra, a devizás megtakarításokra és a lakáshitelekre. […]