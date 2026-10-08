Furcsa hiba a Revolutnál: magyarok ezrei kaphatták vissza a vásárlásaik árát
Csütörtök reggel magyar Revolut-ügyfelek tömegesen tapasztalták, hogy korábbi kártyás vásárlásaik összege visszakerült a számlájukra. A jelenség több, egymástól független kereskedőnél is felbukkant, de a hiba oka egyelőre nem ismert. A váratlanul visszakerült pénzzel ezért érdemes óvatosan bánni. Október 8-án reggel rengeteg magyar Revolut-felhasználó tapasztalta, hogy korábbi, sokszor hetekkel ezelőtti kártyás vásárlásainak teljes összege váratlanul visszakerült […]Tovább a teljes cikkre
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