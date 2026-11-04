Gyereket terveztek? Milliókat jelenthet, hogy Wekerle+-t vagy CSOK Pluszt választotok
Ha lakásvásárlást és gyerekvállalást is terveztek, a Wekerle+ indulása után már nem elég azt kiszámolni, hogy jogosultak vagytok-e valamelyik támogatott hitelre. A két konstrukciót egymás ellen is érdemes megversenyeztetni. A Wekerle+ és a CSOK Plusz ugyanis nem kombinálható egymással, miközben ugyanannál a családnál mindkettő szóba jöhet. A választás pedig milliókat jelenthet: számít, hogy hány gyereket […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
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Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.