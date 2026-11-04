Gyereket terveztek? Milliókat jelenthet, hogy Wekerle+-t vagy CSOK Pluszt választotok

Ha lakásvásárlást és gyerekvállalást is terveztek, a Wekerle+ indulása után már nem elég azt kiszámolni, hogy jogosultak vagytok-e valamelyik támogatott hitelre. A két konstrukciót egymás ellen is érdemes megversenyeztetni. A Wekerle+ és a CSOK Plusz ugyanis nem kombinálható egymással, miközben ugyanannál a családnál mindkettő szóba jöhet. A választás pedig milliókat jelenthet: számít, hogy hány gyereket […]