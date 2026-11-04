Bankmonitor 

A Revolut már a negyedik legértékesebb bankcsoport a magyar piacon

Újabb mérföldkőhöz érkezett a Revolut. A digitális bankot egy újabb tőkebevonási kör lezárásával 115 milliárd dollárra értékelik a befektetők. Ezzel a magyar piacon a negyedik legértékesebb bankcsoporttá nőtte ki magát a Bankmonitor gyűjtése szerint.  Nemrég lezárult a Revolut újabb tőkebevonási köre, mely során a bankot 115 milliárd dollárra értékelték a befektetők. Ez nagyjából 53 százalékkal […]

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