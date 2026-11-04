A Revolut már a negyedik legértékesebb bankcsoport a magyar piacon
Újabb mérföldkőhöz érkezett a Revolut. A digitális bankot egy újabb tőkebevonási kör lezárásával 115 milliárd dollárra értékelik a befektetők. Ezzel a magyar piacon a negyedik legértékesebb bankcsoporttá nőtte ki magát a Bankmonitor gyűjtése szerint. Nemrég lezárult a Revolut újabb tőkebevonási köre, mely során a bankot 115 milliárd dollárra értékelték a befektetők. Ez nagyjából 53 százalékkal […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
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