A Revolut már a negyedik legértékesebb bankcsoport a magyar piacon

Újabb mérföldkőhöz érkezett a Revolut. A digitális bankot egy újabb tőkebevonási kör lezárásával 115 milliárd dollárra értékelik a befektetők. Ezzel a magyar piacon a negyedik legértékesebb bankcsoporttá nőtte ki magát a Bankmonitor gyűjtése szerint. Nemrég lezárult a Revolut újabb tőkebevonási köre, mely során a bankot 115 milliárd dollárra értékelték a befektetők. Ez nagyjából 53 százalékkal […]