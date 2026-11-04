Megugrott a forgalom az Otthon Start kivezetése előtt – Lakóingatlan-adásvételi tranzakciószám-becslés és jelzáloghitel-előrejelzés a Duna House-tól
2026 októberében országosan 11 277 lakóingatlan-adásvétel történt, a lakáscélú jelzáloghitelek várható szerződéses összege pedig elérte a 225 milliárd forintot a Duna House havi tranzakciószám-becslése és jelzáloghitel-előrejelzése szerint.
Jelentősen élénkült a hazai ingatlanpiac októberben az Otthon Start kivezetése miatt. A Duna House becslése szerint 11 277 adásvétel történt, ami 20,2 %-kal több a szeptemberinél, és csak 2,1%-kal marad el a tavaly októberi szinttől. A vevők egy része még az Otthon Start kivezetése előtt akarta lezárni a vásárlást. Az év első 10 hónapjában a Duna House becslése szerint mintegy 95 ezer ingatlan cserélt gazdát.
A DH Group nemzetközi pénzügyi márkája, a Credipass becslése szerint idén októberben Magyarországon 225 milliárd forint értékben kötöttek lakáscélú jelzáloghitel-szerződéseket. Ez 5,9%-kal kevesebb a szeptemberre becsült 239 milliárd forintnál, és 12,6%-kal kevesebb az MNB által tavaly októberben mért 257,5 milliárd forintnál. Tavaly októberben az Otthon Start indulása miatt ugrott meg a hitelszerződések összege.Tovább a teljes cikkre
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