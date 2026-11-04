2026 októberében országosan 11 277 lakóingatlan-adásvétel történt, a lakáscélú jelzáloghitelek várható szerződéses összege pedig elérte a 225 milliárd forintot a Duna House havi tranzakciószám-becslése és jelzáloghitel-előrejelzése szerint.

Jelentősen élénkült a hazai ingatlanpiac októberben az Otthon Start kivezetése miatt. A Duna House becslése szerint 11 277 adásvétel történt, ami 20,2 %-kal több a szeptemberinél, és csak 2,1%-kal marad el a tavaly októberi szinttől. A vevők egy része még az Otthon Start kivezetése előtt akarta lezárni a vásárlást. Az év első 10 hónapjában a Duna House becslése szerint mintegy 95 ezer ingatlan cserélt gazdát.

A DH Group nemzetközi pénzügyi márkája, a Credipass becslése szerint idén októberben Magyarországon 225 milliárd forint értékben kötöttek lakáscélú jelzáloghitel-szerződéseket. Ez 5,9%-kal kevesebb a szeptemberre becsült 239 milliárd forintnál, és 12,6%-kal kevesebb az MNB által tavaly októberben mért 257,5 milliárd forintnál. Tavaly októberben az Otthon Start indulása miatt ugrott meg a hitelszerződések összege.