Egy nyugdíj, két ember költsége: így készülhet fel Nóri az egyedülálló nyugdíjas évekre

Egy házaspár Nóri (34 éves) és Zsolt (55 éves) példáján keresztül mutatják be a Bankmonitor szakértői azt, hogy mit jelenthet hosszú távon a nagy korkülönbség egy házaspárnak. A realitás sajnos az, hogy Nóri várhatóan hosszú éveket fog egyedül leélni. Ha erre nem készül fel anyagilag, akkor ezek az évek nem csak egyedül, hanem komoly pénzügyi […]