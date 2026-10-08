Egy nyugdíj, két ember költsége: így készülhet fel Nóri az egyedülálló nyugdíjas évekre
Egy házaspár Nóri (34 éves) és Zsolt (55 éves) példáján keresztül mutatják be a Bankmonitor szakértői azt, hogy mit jelenthet hosszú távon a nagy korkülönbség egy házaspárnak. A realitás sajnos az, hogy Nóri várhatóan hosszú éveket fog egyedül leélni. Ha erre nem készül fel anyagilag, akkor ezek az évek nem csak egyedül, hanem komoly pénzügyi […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.