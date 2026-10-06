Közel kétszer annyi hitelt vehet fel, aki átalányadózásból visszatér a katába

A kata tervezett átalakítása számos vállalkozó előtt nyithatja meg a visszatérés lehetőségét. A kata tervezett átalakítása után visszatérő átalányadózók akár közel kétszer annyi hitelt is felvehetnek, mint most. A Bankmonitor számításai szerint ehhez nem kell több bevétel, elég, ha a bank már katásként számolja a jövedelmüket. 18 millió forintos éves vállalkozói bevételnél közel kétszer akkora, […]