Közel kétszer annyi hitelt vehet fel, aki átalányadózásból visszatér a katába
A kata tervezett átalakítása számos vállalkozó előtt nyithatja meg a visszatérés lehetőségét. A kata tervezett átalakítása után visszatérő átalányadózók akár közel kétszer annyi hitelt is felvehetnek, mint most. A Bankmonitor számításai szerint ehhez nem kell több bevétel, elég, ha a bank már katásként számolja a jövedelmüket. 18 millió forintos éves vállalkozói bevételnél közel kétszer akkora, […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.