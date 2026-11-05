Komoly változásokat sürgetnek a magyar ingatlanpiacon: 10 pontos javaslatcsomagot kapott a kormány

Kiszámíthatatlan szabályozás, nehezen átlátható ingatlanpiaci adatok, elavult épületek és akadályozott kereskedelmi fejlesztések – többek között ezekre a problémákra hívja fel a figyelmet az RICS Magyarország. A nemzetközi szakmai szervezet tízpontos javaslatcsomagban vázolta fel, milyen változtatásokra lenne szükség a hazai ingatlanpiac versenyképességének és átláthatóságának javításához.

A több mint 150 éves múltra visszatekintő Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) szerint a magyar ingatlanpiac fejlődésének egyik legfontosabb feltétele a kiszámítható, átlátható és szakmai alapokon nyugvó szabályozás. A szervezet nemzetközi standardjai az értékbecsléstől és…