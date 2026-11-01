Zöld környezet, modern technológia, Duna-parti hangulat – ilyen új otthonok közül választhatunk

Aki új építésű lakást keres, ma már nemcsak az alaprajz és az elhelyezkedés alapján dönthet: a zöld környezet, az energiahatékony műszaki megoldások és a kényelmi szolgáltatások is egyre fontosabbak. Őrmezőtől a IX. kerületen át egészen Vácig olyan lakóparkok épülnek, amelyek különböző életstílusokhoz kínálnak korszerű otthonokat.

Hérics Homes – Exkluzív otthonok zöld környezetben, Őrmezőn

A XI. kerületi Őrmezőn megvalósuló Hérics Homes mindössze hét lakásával a kisebb, exkluzív lakóközösséget keresők számára lehet vonzó. A telek mintegy 55 százalékát parkosított zöldfelület adja, minden…