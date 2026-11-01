Zöld környezet, modern technológia, Duna-parti hangulat – ilyen új otthonok közül választhatunk
Aki új építésű lakást keres, ma már nemcsak az alaprajz és az elhelyezkedés alapján dönthet: a zöld környezet, az energiahatékony műszaki megoldások és a kényelmi szolgáltatások is egyre fontosabbak. Őrmezőtől a IX. kerületen át egészen Vácig olyan lakóparkok épülnek, amelyek különböző életstílusokhoz kínálnak korszerű otthonokat.
Hérics Homes – Exkluzív otthonok zöld környezetben, Őrmezőn
A XI. kerületi Őrmezőn megvalósuló Hérics Homes mindössze hét lakásával a kisebb, exkluzív lakóközösséget keresők számára lehet vonzó. A telek mintegy 55 százalékát parkosított zöldfelület adja, minden…Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.