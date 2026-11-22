A városi élet nyüzsgését, a zöldebb lakókörnyezet nyugalmát vagy éppen a Duna közelségét keresed? A mai lakóparkok már sokféle élethelyzetre kínálnak megoldást: az energiahatékony műszaki megoldásoktól a korszerű alaprajzokon át egészen a prémium kényelmi szolgáltatásokig számos szempont közül választhatnak a lakásvásárlók. Bemutatunk néhány fejlesztést, amelyek eltérő adottságokkal, de a modern otthonok iránti igényekre reagálva készülnek.

Metrodom Green – Energiahatékony megoldások a IX. kerületben

A IX. kerületi Metrodom Green a nagyvárosi lakhatást környezettudatos technológiákkal ötvözi. Zöldhomlokzatok, hőszivattyús rendszerek és napelemes megoldások…