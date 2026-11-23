Évtizedes várakozás után újabb budapesti városrészek kapcsolódhatnak be a metróhálózatba, miközben a kisföldalatti és a 4-es metró fejlesztése is napirenden van. A 3-as metró két új megállóval juthat el Rákospalota-Újpest vasútállomásig, a millenniumi földalatti pedig Rákosrendező felé hosszabbodhat meg. A tervek között egy új belvárosi villamoskapcsolat is szerepel – derül ki az Infostart cikkéből.

Budapest közlekedésének fejlesztésében több olyan beruházás is előtérbe került, amely jelentősen javíthatja egyes városrészek elérhetőségét. A 3-as metró meghosszabbítása mellett már elindult a kisföldalatti Rákosrendezőig tartó…