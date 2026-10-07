Otthon Starttal is megvásárolható családi házak: ezek között érdemes körülnézni

Családi házat keresel, és az Otthon Start programmal finanszíroznád a vásárlást? Több olyan ingatlan is elérhető a kínálatban, amely nemcsak a támogatott konstrukció szempontjából lehet érdekes, hanem méretében, elhelyezkedésében vagy kialakításában is tartogathat izgalmas lehetőségeket. Kerekegyházi, ercsi, szigetszentmiklósi és bábolnai családi házakat válogattunk össze, amelyek között saját otthonnak és akár többféle hasznosításra alkalmas ingatlant is találni.

Felújított részletek és gondozott kert Kerekegyházán

Kerekegyházán egy nettó 72 m²-es, kellemes elrendezésű családi ház várja új tulajdonosát, amelyben konyha-étkező, nappali, két tágas hálószoba…