Teljesen megújul a Duna-part Szigetbecsén: új evezős központ, vizes játszótér és napelemes épület is készül

Jelentős turisztikai fejlesztés indul Szigetbecsén: néhány éven belül egy modern, minden korosztály számára vonzó vízparti közösségi tér várhatja a látogatókat. Az új evezős pihenőhely nemcsak a vízitúrázók igényeit szolgálja majd ki, hanem családbarát szabadidős helyszínként is új lendületet adhat a Duna-partnak – tudhatjuk meg a Magyar Építők cikkéből.

A beruházás keretében új kiszolgáló épület, kajak-kenu ponton, parkolók, kerékpáros létesítmények, valamint számos pihenési és rekreációs elem is megvalósul Szigetbecsén.

A kivitelezésre kiírt közbeszerzést a Multiplex Construct Kft. nyerte el, a szerződés…