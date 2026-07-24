Az elmúlt néhány évben alapjaiban változott meg az, ahogyan a vállalatok az irodákra tekintenek. A hibrid munkavégzés elterjedése, a gazdasági bizonytalanság és a munkavállalók átalakuló elvárásai új szemléletet hoztak az irodapiacra. Ma már nem csupán az számít, hogy egy cég hol működik, hanem az is, hogy munkakörnyezete mennyire képes támogatni a hatékony együttműködést, a dolgozói elégedettséget és a hosszú távú üzleti célokat.

Ennek eredményeként az iroda szerepe is jelentősen felértékelődött. A korábban elsősorban működési költségként kezelt terület mára stratégiai eszközzé vált, amely közvetlen hatással lehet a vállalat versenyképességére.

A rugalmasság lett a legfontosabb elvárás

A kiszámíthatatlan piaci környezetben a cégek egyre kevésbé szeretnének hosszú évekre lekötni magukat merev bérleti konstrukciók mellett. A vállalkozások olyan megoldásokat keresnek, amelyek lehetővé teszik a gyors alkalmazkodást, akár növekedésről, akár átmeneti létszámcsökkenésről van szó.

Éppen ezért folyamatosan nő az érdeklődés a szolgáltatott irodák iránt. Ezek nem csupán munkateret biztosítanak, hanem teljes infrastruktúrát, modern technológiai hátteret és üzemeltetési szolgáltatásokat is kínálnak, így a cégek szinte azonnal birtokba vehetik új irodájukat jelentős kezdeti beruházás nélkül.

A rugalmas szerződési feltételek ráadásul lehetővé teszik, hogy az iroda a vállalkozás változó igényeihez igazodjon, nem pedig fordítva.

A hibrid munkavégzés újfajta irodákat igényel

A munkaszervezés ma már egészen másképp működik, mint néhány évvel ezelőtt. Sok munkatárs csak heti néhány napot dolgozik az irodában, a csapatok projektalapon működnek, miközben a személyes együttműködés továbbra is kiemelt szerepet kap.

Ehhez olyan munkakörnyezetre van szükség, amely képes rugalmasan követni a folyamatosan változó igényeket. Egy korszerű iroda ma már nemcsak munkaállomásokat jelent, hanem jól felszerelt tárgyalókat, közösségi tereket, technológiai támogatást és olyan infrastruktúrát, amely megkönnyíti a közös munkát.

A szolgáltatott irodák egyik legnagyobb előnye éppen ez az alkalmazkodóképesség: a vállalatok gyorsan reagálhatnak a piaci változásokra anélkül, hogy költséges átalakításokba vagy újabb többéves bérleti szerződésekbe kellene belevágniuk.

Az iroda ma már a vállalati kultúra egyik központja

Az iroda funkciója jelentősen kibővült. Egyre kevésbé kizárólag a napi munkavégzés helyszíne, sokkal inkább a személyes találkozások, a kreatív együttműködés és a vállalati közösség építésének tere.

Ezzel párhuzamosan a munkavállalók elvárásai is magasabbak lettek. A természetes fény, a megfelelő levegőminőség, az ergonomikus bútorok, a csendes munkaterületek és az inspiráló közösségi terek ma már sok helyen alapkövetelménynek számítanak.

A wellbeing ezért már nem csupán divatos kifejezés vagy extra szolgáltatás. Egyre több kutatás igazolja, hogy a jól megtervezett munkakörnyezet javítja a koncentrációt, növeli a dolgozói elégedettséget és hozzájárul a munkatársak hosszú távú megtartásához is.

A fenntarthatóság üzleti előnnyé vált

A környezeti szempontok ma már szinte minden vállalati döntésben megjelennek, így az irodaválasztás során is. Az energiahatékony működés és a korszerű épületüzemeltetés nemcsak a fenntarthatósági célok teljesítését segíti, hanem a működési költségeket is csökkentheti.

A modern szolgáltatott irodák többsége korszerű, nemzetközi minősítéssel rendelkező épületekben működik, így a bérlők külön beruházás nélkül is közelebb kerülhetnek saját ESG-vállalásaik teljesítéséhez.

A közösen használt infrastruktúra emellett hatékonyabb erőforrás-felhasználást tesz lehetővé, ami egyszerre jelent gazdasági és környezetvédelmi előnyt.

Egyre nagyobb a különbség a korszerű és a hagyományos irodák között

Az irodapiacon egyre markánsabban látszik, hogy két eltérő irány rajzolódik ki. Míg a modern, energiahatékony és magas szolgáltatási színvonalat kínáló szolgáltatott irodák továbbra is keresettek, addig a régebbi, nehezen alakítható épületek egyre nehezebben találnak bérlőre.

A vállalatok ugyanis már nem kizárólag az ár alapján döntenek. Legalább ilyen fontos szempont lett az alkalmazkodóképesség, az üzemeltetés kiszámíthatósága, a munkavállalói élmény és az, hogy az iroda hosszú távon is képes legyen követni a vállalkozás fejlődését.

Az iroda már nem helyszín, hanem szolgáltatás

Talán ez jelenti a legnagyobb szemléletváltást az irodapiacon. A döntéshozók számára ma már egyre kevésbé az a kérdés, hogy hol található az iroda, hanem az, milyen értéket képes hozzáadni a vállalat működéséhez.

A rugalmasság, a wellbeing, a fenntarthatóság és a magas színvonalú szolgáltatások ma már együtt határozzák meg, milyen lesz a jövő munkahelye.

A Regus szolgáltatott irodái ezt az új szemléletet képviselik. Nem csupán modern munkateret kínálnak, hanem olyan rugalmas megoldásokat, amelyek képesek együtt fejlődni a vállalatokkal, és támogatást nyújtanak egy folyamatosan változó üzleti környezetben – legyen szó néhány fős csapatról vagy nemzetközi vállalatról.

A cikk megjelenését a Regus támogatta.