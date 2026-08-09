Új építésű otthonok országszerte: négy lakópark, négy különböző életstílus

Akár a természet közelségére, a nagyvárosi kényelemre vagy egy hosszú távon is értékálló befektetésre vágysz, a hazai új építésű lakóparkok között ma már szinte minden élethelyzetre találni megfelelő megoldást. Váctól Debrecenen át Budapestig olyan fejlesztések valósulnak meg, amelyek nemcsak korszerű otthonokat, hanem átgondolt lakókörnyezetet, energiahatékony megoldásokat és kiváló infrastruktúrát is kínálnak. Mutatunk négy olyan projektet, amelyek eltérő adottságaik ellenére egy közös célt szolgálnak: magasabb életminőséget biztosítani a jövő lakóinak.

Dunakert Lakópark – Zöld környezet és nyugodt mindennapok a Dunakanyar kapujában…