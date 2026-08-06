Annak ellenére, hogy az idei év második negyedévében csökkentek az ingatlanárak, az eladók egy része továbbra is a korábbi piaci helyzetből indul ki a hirdetési árak meghatározásánál. A Balla Ingatlan szakértői szerint ennek következtében még mindig gyakori az 5–10 százalékos, sőt olykor a 15–20 százalékos túlárazás is, ami jelentősen megnehezítheti, vagy adott esetben akár lehetetlenné is teszi az értékesítést.

Az már a Magyar Nemzeti Bank (MNB) néhány hete közölt adataiból is látszik, hogy a tavalyi évet jellemző jelentős mértékű ingatlanáremelkedés után a második negyedévben megkezdődött az árkorrekció a hazai ingatlanpiacon. A negyedéves szinten 1,1 százalékos csökkenést mértek, vagyis az eddigi emelkedés megtorpant, ennek ellenére az ingatlanközvetítők beszámolóiból még mindig az derül ki, hogy továbbra is nagyon jellemző a túlárazottság a piacon. De mekkora ennek jelenleg a mértéke? Azaz mennyivel magasabb hirdetési árakat határoznak meg a tulajdonosok, mint a valós piaci árak?

Sebestyén Tamás, a Balla Ingatlan XIV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy az eladók jelentős része az elmúlt hónapokban az előző évek ingatlanpiaci lendületéből indul ki az árak meghatározásánál. Ennek eredményeként akár 20 százalékos túlárazásokkal is lehetett találkozni. Az is igaz ugyanakkor, hogy másik részük már számot vetett a realitásokkal, és megpróbálták a piacihoz közeli szintre árazni eladó lakásaikat, így nekik jobb volt az esélyük az eladásra – tette hozzá a szakértő.

Kovácsné Zsichla Katalin, a Balla Ingatlan X. és XVII. kerületi irodájának szakmai vezetője szerint is érzékelni kezdték az eladók, hogy a piac nem bírja el az Otthon Start által generált árakat, így a túlárazás mérséklődött. Ezzel együtt azonban még mindig számottevő volt a túlárazás: átlagosan 5–12 százalékkal voltak magasabbak a hirdetési árak a valós értékesítési árakhoz képest.

Rencsevics Mária, a Balla Ingatlan XIX., XX. és XXIII. kerületi irodáinak szakmai vezetője is azt tapasztalta, hogy nemcsak a tényleges értékesítési árak csökkentek, de elkezdték a hirdetési árakat is mérsékelni az eladók. Erre minden okuk meg is van, hiszen a szakértő szerint lehetett találkozni olyan esetekkel az ingatlanpiacon, amikor az első hirdetési árhoz képest 15–18 százalékkal alacsonyabbra kellett venni egy-egy eladó ingatlan kínálati árát a sikeres értékesítés érdekében. Azt is megjegyezte ugyanakkor, hogy a keresett kategóriákba tartozó, jó állapotú ingatlanoknál még a kialakult piaci helyzetben is előfordult, hogy hirdetési áron sikerült végül az értékesítés.

A szintén Dél-Pesten található XVIII. kerületi iroda szakmai vezetője, Rácz Gyula László annyival árnyalta ezt a képet, hogy megfigyelései szerint a kerületben leginkább a családi házak tulajdonosai hajlamosak arra, hogy túlárazzák az ingatlanaikat. Példaként említette, hogy a felújítandó, Kádár-kocka típusú vagy más elavult fűtésrendszerű házak hirdetési árai gyakran 12–15 százalékkal magasabbak a reális piaci értéknél.

Marosvölgyi Gabi, a Balla Ingatlan XXI. kerületi és szigetszentmiklósi irodájának szakmai vezetője ugyancsak azzal találkozott, hogy bizonyos esetekben – főleg a családi házaknál – akár 10 százalékos túlárazás is megjelent. Ez azt is jelenti, hogy ennyit vagy közel ennyit akár alkudni is lehetett volna az irányárból, ha a tulajdonosok belemennek az árengedménybe. Ez nem volt jellemző, bár a vevők azért próbálkoztak.

Hártó Regina, a Balla Ingatlan érdi irodájának vezetője nem tapasztalta, hogy a hirdetési árak csökkentek volna, és továbbra is jellemző a túlárazás. A konkrét árakra kitérve jelezte, hogy egy felújítandó, régi ház – még ha az alapterülete, és ezzel együtt az eladási ára kisebb – 1 millió forint közeli négyzetméteráron egyértelműen túlárazottnak tekinthető Érden és környékén.

De Budapest belső kerületeiben is megjelenik a túlárazás, sőt, mint Garaba Gergely, a Balla Ingatlan VI., VII., VIII. és IX. kerületi irodájának szakmai vezetője jelezte: a már meglévő túlárazás mellett – a mérsékelt vevői jelenlét ellenére – olykor még tovább emelték az árakat az ingatlantulajdonosok az elmúlt hónapokban. A túlárazás mértéke így sok esetben elérte a 10 százalékot is.

A szakértő szerint az eladók még nem jutottak el arra a pontra, hogy belássák, a kereslet visszaesése miatt minimális árcsökkentésre lenne szükség ahhoz, hogy ingatlanuk ne ragadjon be hosszú időre a kínálatba.