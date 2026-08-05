A jelenlegi villamosenergia-ellátási helyzetre reagálva a Duna House országos hálózata ideiglenes energiatakarékossági intézkedéseket vezet be. A kezdeményezéshez országszerte 156 ingatlaniroda és több mint 1500 értékesítő csatlakozik. Az irodák a rendkívüli helyzet fennállásáig mérséklik energiafelhasználásukat, különös tekintettel a legnagyobb esti villamosenergia-terhelés időszakára.



Az irodákban lekapcsolják a kirakat-, reklám- és díszvilágítást, kikapcsolják a digitális hirdetőkijelzőket, rövidített nyitvatartással működnek, a klimatizálást a szükséges minimumra optimalizálják, valamint a nagyobb energiaigényű irodai folyamatokat 17 óra elé szervezik. A Duna House központja a rendkívüli időszakban szintén 17 órakor zár.

A Duna House előzetes modellbecslése szerint az intézkedések naponta mintegy 200–300 kilowattóra villamosenergia-megtakarítást eredményezhetnek a teljes hálózatban. A becslés a 156 iroda átlagos energiafelhasználásán alapul, és elsősorban a kirakat- és reklámvilágítás, a digitális hirdetőkijelzők, a belső világítás, valamint a klimatizálás rövidebb üzemidejének hatását veszi figyelembe.

„Az intézkedések többsége éppen az esti csúcsidőszakra esik, amikor a villamosenergia-rendszer terhelése a legnagyobb. Ezért most nemcsak az számít, mennyi energiát takarítunk meg összesen, hanem az is, hogy ezt mikor tesszük. Egy országos hálózat esetében sok kisebb intézkedés összeadódva már érzékelhető terheléscsökkentést jelenthet” – mondta Varga Anikó, a Duna House hálózati értékesítési igazgatója.

A becslések szerint a hálózat napi energiamegtakarítása 30–50 átlagos magyar háztartás teljes napi villamosenergia- felhasználásának felel meg. Mivel az intézkedések elsősorban a legnagyobb esti terhelés időszakára koncentrálódnak, nemcsak az elfogyasztott energia mennyisége csökken, hanem a hálózatról egy időben felvett teljesítmény is. A Duna House számításai szerint a hálózat egyidejű teljesítményigénye ilyenkor megközelítőleg 100–150 kilowattal lehet alacsonyabb.

Az intézkedések célja, hogy a legnagyobb esti hálózati terhelés időszakában mérsékeljék az energiaigényt, miközben az ügyfelek kiszolgálása változatlan marad. Az intézkedések az ügyfélkiszolgálást nem érintik, az irodák továbbra is telefonon, online és személyesen is elérhetők.

Az energiatakarékossági intézkedések a rendkívüli villamosenergia-ellátási helyzet fennállásáig maradnak érvényben.