Visszaveszi Budapest egyik legértékesebb területét a XIII. kerület? Milliárdok és politikai csata a Margitszigetért
Tizenhárom év után ismét napirendre került a Margitsziget sorsa, és a tét messze túlmutat egy egyszerű közigazgatási módosításon. A XIII. kerület azt szeretné elérni, hogy a sziget ismét a kerülethez tartozzon, ami jelentős hatósági jogköröket és akár milliárdos nagyságrendű bevételeket is érinthet. A kezdeményezéshez azonban törvénymódosítás szükséges, így a végső döntés az Országgyűlés kezében lesz – írja cikkében a Pénzcentrum.
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