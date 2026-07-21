Visszaveszi Budapest egyik legértékesebb területét a XIII. kerület? Milliárdok és politikai csata a Margitszigetért

Tizenhárom év után ismét napirendre került a Margitsziget sorsa, és a tét messze túlmutat egy egyszerű közigazgatási módosításon. A XIII. kerület azt szeretné elérni, hogy a sziget ismét a kerülethez tartozzon, ami jelentős hatósági jogköröket és akár milliárdos nagyságrendű bevételeket is érinthet. A kezdeményezéshez azonban törvénymódosítás szükséges, így a végső döntés az Országgyűlés kezében lesz – írja cikkében a Pénzcentrum.

13 év után újra megnyílhat az ügy

A XIII. kerület képviselő-testülete egyhangú döntéssel kezdeményezte a Miniszterelnökségnél, hogy a Margitsziget ismét…