Tetőkert, hotel és elképesztő közösségi terek: ilyen lehet Magyarország egyik legmodernebb kollégiuma
Egészen új szintre emelné az egyetemi lakhatást a Pannon Egyetem tervezett új kollégiuma. A Veszprémbe álmodott épület nem csupán szállást biztosítana a hallgatóknak, hanem olyan közösségi és szolgáltatási funkciókat is kínálna, amelyek ma még ritkaságnak számítanak a hazai felsőoktatásban. A látványtervek alapján saját tetőkert, kávézó, edzőterem és multifunkcionális közösségi terek is helyet kapnak majd az épületben, amely bizonyos időszakokban négycsillagos szállodaként is működhet – derül ki az Octogon.hu cikkéből.
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