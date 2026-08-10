Tetőkert, hotel és elképesztő közösségi terek: ilyen lehet Magyarország egyik legmodernebb kollégiuma

Egészen új szintre emelné az egyetemi lakhatást a Pannon Egyetem tervezett új kollégiuma. A Veszprémbe álmodott épület nem csupán szállást biztosítana a hallgatóknak, hanem olyan közösségi és szolgáltatási funkciókat is kínálna, amelyek ma még ritkaságnak számítanak a hazai felsőoktatásban. A látványtervek alapján saját tetőkert, kávézó, edzőterem és multifunkcionális közösségi terek is helyet kapnak majd az épületben, amely bizonyos időszakokban négycsillagos szállodaként is működhet – derül ki az Octogon.hu cikkéből.

Nem hagyományos kollégium készül

A Pannon Egyetem megbízásából készült koncepció célja…