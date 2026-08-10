A legtöbb lakáskereső ugyanazt a hibát követi el – ezért maradnak le a legjobb ajánlatokról
Lakást keresni ma már egészen más kihívás, mint néhány évvel ezelőtt. Sokan még mindig ugyanazzal a módszerrel próbálkoznak: naponta többször megnyitják az ingatlanportálokat, végiggörgetik az új hirdetéseket, majd reménykednek benne, hogy nem maradtak le a legjobb ajánlatokról.
A piac azonban felgyorsult. Egy kedvező árú, jó elhelyezkedésű ingatlan ma akár néhány óra alatt komoly érdeklődést válthat ki, és mire a legtöbb vevő ismét ránéz a kínálatra, már sorban állnak a megtekintésre jelentkezők – vagy akár el is kelt a lakás.
A…Tovább a teljes cikkre
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