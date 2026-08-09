Leállnak a díszkivilágítások, átütemezik a töltéseket: rendkívüli energiatakarékossági szabályokat vezet be az ingatlanszektor

Azonnali energiatakarékossági intézkedéseket javasol az ingatlanszektor számára az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK). Az ajánláscsomag az irodaházak, ipari és logisztikai ingatlanok üzemeltetőinek szól, és olyan lépéseket tartalmaz, amelyek már most csökkenthetik az energiafelhasználást, valamint mérsékelhetik a villamosenergia-rendszer esti csúcsterhelését – olvashatjuk a Portfolio cikkében.

A rendkívüli villamosenergia-ellátási helyzetre reagálva az IFK ipari és irodapiaci munkacsoportjai, valamint a szervezet hazai és nemzetközi ingatlanfejlesztő, tulajdonos és üzemeltető tagvállalatai közösen dolgozták ki azt a gyakorlati útmutatót, amely azonnal alkalmazható megoldásokat kínál az ingatlanok energiafelhasználásának…