Néhány év alatt teljesen átalakult a vállalatok irodákkal kapcsolatos szemlélete. A hibrid munkavégzés térnyerése, a gazdasági bizonytalanság és a folyamatosan változó üzleti környezet miatt ma már egyre kevesebb cég szeretne évekre elköteleződni egy hagyományos irodabérleti szerződés mellett. A vállalkozások számára sokkal fontosabbá vált, hogy gyorsan tudjanak alkalmazkodni a változó igényekhez, miközben működési költségeiket is könnyebben kézben tarthatják.

Ennek a szemléletváltásnak az egyik legnagyobb nyertese a szolgáltatott irodák piaca lehet. Ami néhány évvel ezelőtt még elsősorban startupok vagy átmeneti megoldást kereső cégek számára jelentett alternatívát, ma már egyre több vállalat hosszú távú működési stratégiájának része.

Az iroda ma már stratégiai döntés, nem egyszerű költségtétel

Korábban a legtöbb vállalat évekre előre tervezett: kiválasztott egy irodát, jelentős összeget fordított annak kialakítására, majd hosszú időn keresztül ugyanabban a környezetben működött.

Ez a modell azonban egyre kevésbé illeszkedik a mai gazdasági környezethez. Egy gyorsan fejlődő vállalkozás néhány hónap alatt kinőheti jelenlegi irodáját, míg egy projektalapon dolgozó cégnek időszakosan lehet szüksége nagyobb kapacitásra. Más vállalkozások új piacokat vagy üzleti modelleket tesztelnek, ezért nem szeretnének évekre szóló kötelezettséget vállalni, amíg nem látják egyértelműen a jövőbeli igényeket.

Az iroda így már nem statikus infrastruktúra, hanem olyan üzleti erőforrás, amelynek képesnek kell lennie együtt változni a vállalat működésével.

A rugalmasság ma már versenyelőnyt jelent

A szolgáltatott irodák egyik legnagyobb vonzereje éppen az, hogy könnyen alkalmazkodnak a cégek aktuális helyzetéhez.

Ha bővül a csapat, gyorsan növelhető a bérelt terület. Ha egy projekt lezárul vagy csökken a létszám, az iroda mérete is egyszerűbben igazítható az új helyzethez. A vállalkozások ráadásul rövidebb időtávra is tervezhetnek, miközben a választott szolgáltatások köre is rugalmasan alakítható.

Ez különösen előnyös a növekedési szakaszban lévő cégeknek, valamint azoknak, amelyek gyorsan változó piacon működnek.

Azonnal használható munkakörnyezetet keresnek a vállalatok

Egy hagyományos iroda kialakítása gyakran hosszadalmas folyamat. A megfelelő helyszín kiválasztása után következik a tervezés, a belső kialakítás, a bútorozás, az informatikai háttér kiépítése és az üzemeltetés megszervezése.

A szolgáltatott irodák ezzel szemben szinte azonnal használatba vehetők. A munkaállomások berendezettek, rendelkezésre áll a nagy sebességű internet, a tárgyalók, a recepció, a közösségi terek és minden olyan háttérszolgáltatás, amelyre egy vállalkozásnak a napi működéshez szüksége lehet.

Ennek köszönhetően akár néhány nap alatt működőképes irodát alakíthat ki egy új csapat vagy egy terjeszkedő vállalat.

A kiszámítható költségek egyre többet érnek

A gazdasági bizonytalanság miatt a vállalkozások ma minden eddiginél nagyobb hangsúlyt helyeznek a pénzügyi tervezhetőségre.

Hagyományos irodák esetében a bérleti díjon túl számos további költséggel kell számolni: rezsi, takarítás, internet, karbantartás, recepció vagy egyéb üzemeltetési feladatok külön terhelhetik a költségvetést.

A szolgáltatott irodák egyik legnagyobb előnye, hogy ezek jelentős része egyetlen havi díjban szerepel. Ez egyszerűbbé teszi a tervezést, csökkenti a váratlan kiadásokat, és sok vállalkozás számára legalább akkora előnyt jelent, mint maga az iroda elhelyezkedése.

Több mint iroda: komplett üzleti háttér

A modern szolgáltatott irodák ma már jóval többet kínálnak néhány munkaállomásnál. A cégek egy teljes üzleti infrastruktúrát kapnak, amelyben a napi működéshez szükséges háttérszolgáltatások is rendelkezésre állnak.

Az adminisztratív és üzemeltetési feladatok jelentős részét maga a szolgáltató végzi, így a vállalkozásoknak nem kell külön munkatársakat vagy külső partnereket bevonni ezek ellátására.

Ez különösen értékes lehet startupoknak, kis- és középvállalkozásoknak, illetve gyorsan növekvő cégeknek, amelyek erőforrásaikat inkább üzletfejlesztésre szeretnék fordítani.

A bizonytalan gazdasági helyzet is a rugalmas modellek felé tereli a piacot

A vállalatok ma sokkal óvatosabban vállalnak több évre szóló pénzügyi kötelezettségeket. Egy hosszú távú irodabérleti szerződés jelentős fix kiadást jelenthet akkor is, amikor a piaci környezet gyorsan változik. Éppen ezért egyre többen választanak olyan konstrukciókat, amelyek lehetővé teszik a gyors alkalmazkodást.

A kisebb induló beruházás, az azonnali költözési lehetőség és a rugalmas szerződési feltételek olyan előnyök, amelyek ma már komoly versenyelőnyt jelenthetnek.

A jó elhelyezkedés mellett a közösség is felértékelődött

A szolgáltatott irodák jellemzően jól megközelíthető üzleti negyedekben működnek, ami nemcsak a munkavállalók, hanem az ügyfelek és partnerek számára is fontos szempont.

Emellett ezek az irodaházak természetes üzleti közösségeket is létrehoznak. Egy helyen számos különböző vállalkozás dolgozik, ami új kapcsolatokat, együttműködéseket és akár közös projekteket is eredményezhet.

A kapcsolatépítés lehetősége különösen értékes lehet startupok, innovatív vállalkozások és fejlődő cégek számára.

Már nem ideiglenes megoldásként tekintenek rájuk

A Regus szolgáltatott irodák megoldásai ma már messze túlmutatnak azon a szerepen, hogy átmeneti irodát biztosítsanak. Egyre több vállalat tudatosan építi üzleti működését ezekre a rugalmas konstrukciókra.

A gyors költözés, az egyszerű üzemeltetés, a kiszámítható költségek és a folyamatos alkalmazkodási lehetőség olyan előnyök, amelyek a mai üzleti környezetben egyre nagyobb értéket képviselnek.

Az iroda szerepe is új értelmet nyert: már nem pusztán egy hely, ahol a munkatársak dolgoznak, hanem olyan stratégiai eszköz, amely támogatja a vállalat alkalmazkodóképességét, növeli a működés hatékonyságát, és hozzájárulhat ahhoz is, hogy a cég hosszú távon versenyképes maradjon.

A cikk megjelenését a Regus támogatta.