Kritikus betegségek kockázata – miért nem csak az idősek problémája?

Amikor a kritikus betegségek – például a rákos megbetegedések, a szívinfarktus vagy a stroke – kerülnek szóba, a legtöbben ösztönösen az időskorral kötik össze ezeket. Pedig az orvosi statisztikák és a biztosítói kárstatisztikák egyaránt azt mutatják, hogy ezek a súlyos, életmódot és anyagi helyzetet egyaránt felborító betegségek egyre gyakrabban érintik a fiatal és középkorú felnőtteket […]