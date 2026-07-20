Kritikus betegségek kockázata – miért nem csak az idősek problémája?
Amikor a kritikus betegségek – például a rákos megbetegedések, a szívinfarktus vagy a stroke – kerülnek szóba, a legtöbben ösztönösen az időskorral kötik össze ezeket. Pedig az orvosi statisztikák és a biztosítói kárstatisztikák egyaránt azt mutatják, hogy ezek a súlyos, életmódot és anyagi helyzetet egyaránt felborító betegségek egyre gyakrabban érintik a fiatal és középkorú felnőtteket […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Eszkalálódik az IKEA-sztrájk, csütörtök délután 3-ig folytatódik a munkabeszüntetés
Elégedetlenek az áruház magyarországi dolgozói.