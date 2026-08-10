Nem csak lakást adnak: különleges programmal segítenék a rászoruló családokat a rezsi és a mindennapi kiadások kezelésében
Nem elég kulcsot adni egy lakáshoz – hosszú távú segítségre is szükség van ahhoz, hogy egy család valóban meg tudja tartani az otthonát. Egy új szemléletű lakhatási modell éppen ezt tűzte ki célul: megfizethető bérlakást, pénzügyi mentorálást és személyre szabott támogatást kínál azoknak, akik a legnagyobb segítségre szorulnak. A kezdeményezésről már a kormány szakmai vezetésével is egyeztettek – írja a Portfolio.
Új megközelítés kerülhet a hazai lakhatáspolitika fókuszába: a szociális és családügyi tárca vezetői az MR Közösségi Lakásalap képviselőivel tárgyaltak…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Cáfolja a NER-szálat a magyar óriás, 100 millió eurós bizniszt ütött nyélbe
Határozottan visszautasítják, hogy vállalatuk neve ilyen körökben felvetődött.