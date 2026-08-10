Nem csak lakást adnak: különleges programmal segítenék a rászoruló családokat a rezsi és a mindennapi kiadások kezelésében

Nem elég kulcsot adni egy lakáshoz – hosszú távú segítségre is szükség van ahhoz, hogy egy család valóban meg tudja tartani az otthonát. Egy új szemléletű lakhatási modell éppen ezt tűzte ki célul: megfizethető bérlakást, pénzügyi mentorálást és személyre szabott támogatást kínál azoknak, akik a legnagyobb segítségre szorulnak. A kezdeményezésről már a kormány szakmai vezetésével is egyeztettek – írja a Portfolio.

Új megközelítés kerülhet a hazai lakhatáspolitika fókuszába: a szociális és családügyi tárca vezetői az MR Közösségi Lakásalap képviselőivel tárgyaltak…