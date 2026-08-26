Személyi kölcsönt vennél fel? A bank lehet, hogy ennyit adna, de nem biztos, hogy ennyit érdemes elköltened
Amikor valaki személyi kölcsönben gondolkodik, természetes, hogy elsőként azt szeretné tudni, mekkora összeget kaphat a banktól. Pedig a hitelfelvételnél nem ez a legfontosabb kérdés. Sokkal lényegesebb, hogy mekkora havi törlesztőrészletet tudsz hosszú éveken keresztül úgy fizetni, hogy közben maradjon pénzed a váratlan kiadásokra, a mindennapi életre és a jövőbeli terveidre is. A bank által maximálisan felajánlott összeg ugyanis nem feltétlenül azonos azzal, amit érdemes is felvenned.
A banki hitelkeret nem egyenlő azzal, amit érdemes felvenni
A személyi kölcsön azért is…Tovább a teljes cikkre
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