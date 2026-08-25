Csökkent az alapkamat, de mit jelenet mindez neked?

Az MNB mai döntésén 25 bázisponttal csökkenti a jegybanki alapkamatot. Ezzel az irányadó kamatszint 5,50 százalékra csökken. De mit jelent mindez a Te számodra? Mi történhet a betéti és hitelkamatokkal? A Magyar Nemzeti Bank (MNB) döntése értelmében a holnapi naptól 25 bázisponttal csökken a jegybanki alapkamat: az irányadó kamatszint 5,50 százalék lesz augusztus 26-tól hazánkban. […]