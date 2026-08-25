Csökkent az alapkamat, de mit jelenet mindez neked?
Az MNB mai döntésén 25 bázisponttal csökkenti a jegybanki alapkamatot. Ezzel az irányadó kamatszint 5,50 százalékra csökken. De mit jelent mindez a Te számodra? Mi történhet a betéti és hitelkamatokkal? A Magyar Nemzeti Bank (MNB) döntése értelmében a holnapi naptól 25 bázisponttal csökken a jegybanki alapkamat: az irányadó kamatszint 5,50 százalék lesz augusztus 26-tól hazánkban. […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Így alakul a boltok nyitvatartása az ünnepi hétvégén: ezek az üzletek lesznek nyitva
Mutatjuk a részleteket.