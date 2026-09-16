Ilyen rossz helyzetben 15 éve nem volt az építőipar: eltűntek a nagy munkák, sorra szűnnek meg a cégek
Az építőipar 2026-ban már a negyedik nehéz évét éli, és az ÉVOSZ elnöke szerint az elmúlt másfél évtizedben nem volt példa hasonlóan súlyos helyzetre. A közepes és nagy beruházások visszaesése egyre több vállalkozást hoz nehéz helyzetbe, miközben az új szerződések volumene is meredeken zuhan. Koji László szerint érdemi fordulathoz legalább 2–3 százalékos GDP-növekedésre lenne szükség.
Az építőipari piac kettészakadt: miközben a kisebb, főként lakossági munkákra szakosodott vállalkozásoknak továbbra is jut megrendelés, a közepes és nagy értékű beruházásokra építő cégek egyre…Tovább a teljes cikkre
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