Négy-öt havi nettó kereset egy újépítésű négyzetméter Budapesten
Már hónapok óta meglehetősen borúlátó hírek érkeznek az ingatlanpiacról és az építőiparból. A kereslet visszafogottabb, a fejlesztők óvatosabbak, és a piac kétségtelenül nem pezseg úgy, mint a korábbi időszakokban. Az újépítésű lakások hirdetési árai azonban eddig meglehetősen makacsul tartották magukat.
Ezúttal ezért nemcsak a szeptemberi helyzetet vizsgáltuk meg, hanem valamivel messzebbre is visszatekintettünk. Arra voltunk kíváncsiak, hogyan alakultak az új lakások négyzetméterárai a nettó jövedelmekhez képest: mennyire mozgott együtt a két mutató, illetve látható-e olyan időszak, amikor az ingatlanárak érdemben…Tovább a teljes cikkre
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