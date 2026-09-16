Személyi kölcsön előtt ezt érdemes kiszámolni – nem csak a felvehető összeg számít

Személyi kölcsön felvételekor könnyű abba a hibába esni, hogy azt nézzük, mekkora összeget hajlandó adni a bank. Ennél azonban sokkal fontosabb kérdés, hogy valójában mennyi pénzre van szükséged, és mekkora havi törlesztést tudsz hosszú távon is biztonságosan vállalni.

A bank által meghatározott hitelkeret ugyanis nem azt jelenti, hogy érdemes is a maximális összeget felvenni. A pénzintézet elsősorban a jövedelmed és meglévő kötelezettségeid alapján vizsgálja a hitelképességedet, neked viszont azt is mérlegelned kell, mennyi mozgástered marad a törlesztés mellett.

A szükséges…